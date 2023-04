Veigh, novo nome do trap, se apresenta no Opinião nesta sexta (28)

Da zona oeste de São Paulo para os fones de todo o país, Veigh é revelação na cena trap nacional. Seu primeiro álbum, Dos Prédios, traz hits como Vida Chique, Perdoa Por Tudo Vida e Mandraka. O cantor sobe ao palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (28), a partir das 23h. Os ingressos estão disponíveis na Sympla, a partir de R$ 95,00.Conquistando seu espaço de pouco em pouco, Veigh vem sendo cada vez mais reconhecido na cena do trap brasileiro. Após lançar o disco Dos Prédios, o cantor teve muito destaque, além de ser muito elogiado pelos fãs. Veigh traz 16 faixas com participações de MC Luanna, Yunk Vino, Borges, Kyan e mais. O menino dos prédios já deixou bem claro que o projeto está pesado e que a nova fase promete ainda mais sucesso. O artista, inclusive, ganhou um merecido destaque em uma das avenidas mais famosas do mundo com o lançamento, onde já foram exibidos outros grandes trabalhos de artistas da cena da música urbana brasileira nos últimos tempos: a Times Square, em Nova Iorque. Agora, Veigh movimenta todos com a prévia de sua nova track Click Bait.