Show parisiense Amour's Cabaret chega pela primeira vez a Porto Alegre

Show parisiense apresentado desde 2019 na capital francesa, Amour's Cabaret será exibido pela primeira vez em Porto Alegre. O espetáculo foi criado e dirigido por Manly B, vivida pelo artista gaúcho Alexandre Bado, radicado na França há 13 anos. A apresentação única será nesta quinta-feira (27), às 20h, na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900). Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser comprados na plataforma Sympla. A performance mistura a arte drag e burlesque com música ao vivo, dança, circo e teatro. Cada exibição tem um roteiro próprio com diferentes convidados. Na capital gaúcha, Manly B vai dividir a cena com colegas que teve no início da carreira, como a cantora Adriana Deffenti e a atriz e acrobata Roberta Alfaya, além do cantor Madblush.