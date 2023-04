Museu Julio de Castilhos apresenta primeira Mostra de Cinema Indígena

Em 120 anos de história, o Museu Julio de Castilhos guarda e expõe ao público centenas de peças indígenas que representam a diversidade dos povos originários, do passado e do presente. Agora, em comemoração ao Dia Nacional dos Povos Indígenas, o Museu promove duas sessões de cinema no auditório do Museu Julio (Rua Duque de Caxias, 1205), exibindo filmes que abordam histórias e expressões culturais dos povos indígenas do RS. As sessões ocorrem nesta terça-feira (25) e na próxima (2), às 19h. O primeiro filme a ser exibido é Sementes da Retomada, dirigido por Marcelo Curia. Depois, Tava: A Casa de Pedra, com direção de Ariel Ortega. As sessões são gratuitas.O documentário musical Sementes da Retomada apresenta a união entre o Coral Araí Ovy e o Conjunto Musical La Digna Rabia na produção de um EP. O diálogo intercultural entre as diferentes sonoridades resgata o patrimônio cultural guarani em sintonia com a mestiçagem sonora que marca a cena musical atual. O segundo filme, Tava: A Casa de Pedra, traz a interpretação mítico-religiosa dos Mbya-Guarani sobre as reduções jesuíticas do século XVII no Brasil, Paraguai e Argentina.