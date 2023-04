Para'í leva cultura do povo Guarani aos cinemas nesta quinta-feira (20)

O filme Para’í, que promove a cultura do povo Guarani e sua luta pela terra, chega aos cinemas de todo o Brasil, nesta quinta-feira (20) levando o povo indígena às telonas. Realizado em colaboração com o Grupo Audiovisual da Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo, sob direção de Vinicius Toro, o longa-metragem conta a história da menina Pará, que, após encontrar uma colorida espiga de avaxi para'i – milho tradicional do povo Guarani –, inicia uma caminhada em busca de sua própria identidade.A aldeia Yvy Porã, uma das seis da Terra Indígena Jaraguá, recebe o pré-lançamento do filme no próximo domingo, 16 de abril, às 11h, durante a programação do Festival O Jaraguá é Guarani. O evento contará com a participação dos realizadores indígenas e não indígenas.