Estreia de Fellipe Fernandes na direção, Rio Doce chega aos cinemas nesta quinta-feira (20)

Após trajetória bem-sucedida em festivais, nesta quinta-feira (20), acontece a estreia nos cinemas de Rio Doce, longa de estreia do diretor Fellipe Fernandes. O drama tem produção da Ponte Produtoras, com distribuição da Vitrine Filmes, e traz a história de Tiago, interpretado pelo rapper Okado do Canal, que mora em Rio Doce, periferia de Olinda, e leva uma vida dura. O personagem descobre a identidade de seu pai, ausente em toda sua vida, quando é procurado por uma de suas meias-irmãs. A partir dessa descoberta, a vida do rapaz se transforma e ele passa a questionar sua própria identidade.Diretor do premiado curta-metragem O Delírio é a Redenção dos Aflitos (2016), Fellipe Fernandes estreia na direção de longas com Rio Doce, que foi o grande destaque do Olhar de Cinema: Festival Internacional de Curitiba, vencendo o Prêmio Olhar e também o de Melhor Longa Brasileiro das Mostras Competitiva, Outros Olhares e Novos Olhares.A estreia no longa, para o diretor, foi um desafio, mas sua experiência como assistente de direção o ajudou na empreitada. Tiago conta que a possibilidade de trabalhar ao lado de grandes diretores auxiliou na sua tarefa de direção, carregando em seus atos um pouco de todos que passaram por sua vida profissional.