José Miguel Wisnik apresenta aula-show no encerramento da exposição Múltiplo Leminski

Marcando o encerramento da exposição Múltiplo Leminski: um mergulho na obra de Paulo Leminski, o Centro Cultural da Ufrgs recebe José Miguel Wisnik para uma aula-show nesta quarta-feira (26), às 18h. Em clima intimista, ao piano, o músico, ensaísta e professor sênior de literatura brasileira da Universidade de São Paulo comenta momentos significativos da poesia do multiartista curitibano e interpreta algumas de suas canções. Os ingressos estão esgotados, mas no dia da apresentação, será organizada uma fila, por ordem de chegada, para ocupação de possíveis lugares vagos. Escritor de prosa e poesia, Paulo Leminski atuou em diversas áreas, como a tradução, a publicidade e também a composição. Em ensaio presente no livro Toda poesia – Paulo Leminski (Companhia das Letras, 2013), Wisnik analisa a relação entre música e literatura na obra do amigo, sublinhando o lugar de difícil definição de seu trabalho, "entre a disposição da informalidade existencial (...) e as exigências da construção formal", e identificando uma "aliança da poesia do livro (...) com a linguagem da canção pop". Wisnik e Leminski se conheceram no início dos anos 1980 e se conectaram, de imediato, ao reconhecerem a ascendência polonesa e certas experiências recentes de vida em comum. Na ocasião, o curitibano presenteou o paulista com um exemplar de seu livro Polonaise, deixando a epígrafe circulada. Tratava-se de sua tradução do trecho de um poema de Adam Mickiewicz, que posteriormente Wisnik transformaria em canção. Nos anos seguintes, mesmo vivendo em cidades diferentes, os dois desenvolveram parcerias como Sinais de haikais e Subir mais, que também integram o repertório da aula-show.