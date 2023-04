Cadica Costa promove workshop sobre novo estilo de dança, Transfordance

A coreógrafa, bailarina e professora Cadica Costa, da Cadica Danças e Ritmos, promove o workshop Transfordance, que alia movimentos corporais livres à autocompreensão. O workshop, para apresentar o novo estilo de dança, será realizado neste domingo (23), das 9h às 12h e das 14h às 18h, na Escola Cadica Danças e Ritmos (Rua General Caldwell, 866). Quem desejar experimentar ou até fazer aulas regulares, poderá comparecer no espaço, onde o Transfordance é ministrado, todas as segundas-feiras, das 16h30min às 17h30min.O novo estilo se trata de uma metodologia inovadora de dança, criada por ela, que reúne diversas técnicas e vivências corporais. Propicia ao aluno uma autoavaliação do momento atual, oportunizando a ele maior entendimento de si, do outro e do universo.