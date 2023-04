Donaldo Schüler analisa a Ilíada em curso no Instituto Ling

Doutor em Letras e professor de Língua e Literatura Grega, Donaldo Schüler lidera curso sobre as origens da narrativa ocidental no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). A partir do poema épico Ilíada, de Homero, ele discutirá temas como a literatura oral e escrita, além de analisar a construção e o destino dos heróis, com estudo dos personagens Aquiles e Heitor. O curso, dividido em quatro aulas, inicia na quinta-feira (27) e se estende até 18 de maio com encontros sempre nas quintas-feiras, das 19h às 21h. As inscrições custam R$ 380,00 e podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural. Professores da rede pública de ensino podem solicitar bolsas de estudos com 80% de desconto. Interessados podem escrever para [email protected] curso ainda apresentará a lei das três unidades do teatro grego - ação, espaço e tempo - que foi estabelecida por Aristóteles e, por muitos anos, considerada regra obrigatória para a encenação da tragédia clássica; e apontará contrastes entre a epopeia antiga e o romance moderno enquanto compara a Ilíada com o livro histórico Guerra e Paz, de Tolstói.Escrita provavelmente no século VIII a.C., a Ilíada foi estruturada em versos para ser declamada ao longo dos anos. A obra narra a tragédia de Aquiles tendo como pano de fundo o último dos dez anos da famosa Guerra de Tróia, provocada pelo rapto de Helena, esposa do rei de Esparta, Menelau, pelo príncipe troiano Páris. No poema, são descritas com detalhes as cenas de combate entre os troianos, liderados por Heitor, irmão de Páris, e os gregos, que retomam a vantagem no conflito com a volta de seu principal guerreiro, Aquiles, que havia se afastado do campo de batalha após uma briga com seu comandante, Agamenon.