Pitty revisitando começos

Em abril de 2003, era lançado Admirável Chip Novo, um dos mais importantes álbuns do rock nacional. Carregando pesadas guitarras e uma potente voz feminina cantando rock com sotaque baiano, o disco completa vinte anos de vida. Trabalho de estreia de Pitty, lançado por uma gravadora independente, o disco rompeu barreiras e se tornou um imenso sucesso, consolidando o nome da cantora e forjando ferramentas para abrir novos caminhos na cena musical, para ela e para outras mulheres. O álbum rendeu à compositora um Disco de Platina (250 mil cópias vendidas), dois prêmios VMB 2004 e a coroação de artista revelação do Prêmio Multishow.

Duas décadas depois, Pitty olha para trás com respeito e reverência ao álbum que entalhou seu nome na música brasileira, levando-o novamente aos palcos com a turnê ACNXX. Com repertório do disco na íntegra, contando com novos arranjos produzidos para o show, Pitty revisita canções como Teto de Vidro, Admirável Chip Novo, Máscara, Equalize, Semana que Vem e Temporal, celebrando esse marco na música brasileira em espetáculo que acontece neste sábado, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos podem ser comprados através da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 65,00.

Pitty quer viajar no tempo, não para o passado, mas para o futuro: deseja trazer o disco histórico para o momento em que vivemos hoje, se utilizando de tecnologias atuais para dar uma nova cara às canções, assim como entender o lugar desse trabalho no mundo em 2023. Já tendo passado, até agora, por São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, a turnê ainda tem mais nove datas marcadas, além de Porto Alegre. Ao lado de sua banda, integrada por Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria), Pitty aduba suas raízes, mas poda os frutos para interpretar o disco com uma voz que carrega essas duas décadas que modificaram tantas coisas, cantando o que as músicas representam hoje.

"Tem sido uma catarse do começo ao fim", conta Pitty. "A banda está muito conectada. Tem sido surpreendente para nós e para as pessoas também, acho que elas não imaginavam o espetáculo que a gente criou para apresentar esse disco. Porque estou usando novas ferramentas cênicas no palco para poder falar sobre esse disco. O show em Porto Alegre vai ser incrível, porque é um show completamente novo, diferente do que as pessoas viram da última vez que eu passei aí."

Marca da renovação do rock nacional, Admirável Chip Novo se fez estranho aos ouvidos que estavam acostumados com uma sonoridade nordestina diferente ou com um timbre mais grave entoando as músicas do gênero. À frente de uma banda de homens, Pitty tomou a liderança e fez sua voz reverberar pelas caixas de som de todo o Brasil, assinando a composição das 11 faixas. Com letras fortes, o álbum foi um dos pioneiros a levantar questões que se fazem cada vez mais atuais, como o feminismo, o respeito às existências, a autenticidade, a alienação, o excessivo culto à imagem e o controle da mídia.

Desde 1997 na cena roqueira, Pitty abriu portas e entrou com suas botas e maquiagens pretas em um território extremamente masculino. "Eu não tinha escolha. Eu queria ter uma banda, eu já escrevia…", conta. "Há 20 anos, a gente nem conseguia falar sobre esses assuntos porque parecia absurdo. Tipo assim, 'direitos das mulheres? o que vocês querem dizer com isso?'. E o rock ainda é um território muito masculino, assim como algumas outras profissões, por incrível que pareça, 20 anos depois."

Além da turnê, a celebração das duas décadas de Admirável Chip Novo ainda promete surpresas para os fãs. Enquanto elas não vêm, a cantora se dedica completamente aos shows, proporcionando ao público uma experiência imersiva. "Quero viver intensamente essa turnê, que está só começando e que deu um trabalhão montar. A minha proposta com esse espetáculo é que todos entrem no universo de Admirável Chip Novo. Espero que todo mundo curtta e se divirta!"