Chrigor apresenta sucessos da Exaltasamba em show no Opinião

Nesta quinta-feira (20), às 22h, o Pagode 90 do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe o ex-integrante do grupo Exaltasamba, Chrigor. O músico promete emocionar o público com as melhores da antiga banda, trazendo os maiores sucessos do grupo. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, e tem valores a partir de R$ 35,00. Chrigor, que foi vocalista da banda entre os anos de 1993 e 2002, traz um show repleto de hits. Não vão faltar clássicos com refrões como Me liga, me manda um telegrama e Meu bem não brinca assim comigo.