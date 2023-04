The Calling adia novamente turnê sul-americana, incluindo show em Porto Alegre

O show em Porto Alegre da banda norte-americana The Calling, que aconteceria no próximo dia 9 de maio, no Opinião, passará por um novo adiamento. Em vídeo publicado nas redes sociais, o líder do conjunto, Alex Band, revelou que está tendo problemas na renovação de seu passaporte, que vem se arrastando há cerca de um ano. Não há confirmação de novas datas para a turnê sul-americana, embora o músico garanta que os shows serão realizados."Sinto muito por todos que fizeram planos, que investiram dinheiro, me sinto horrível a respeito nisso", diz Band no vídeo. Na mensagem aos fãs, ele garante que o adiamento não tem nada a ver com os produtores locais, e projeta a realização dos shows (que ocorrem também nas cidades brasileiras de São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo) até o final deste ano. Em paralelo, o músico anunciou que, durante esse período de espera, o conjunto concluiu a gravação de músicas inéditas, ainda sem data de lançamento.A Abstratti Produtora, uma das responsáveis pela turnê do The Calling no Brasil, garantiu que todos que quiserem restituição do valor do ingresso em Porto Alegre terão sua demanda prontamente atendida, mas sugeriu que os fãs mantenham seus tickets para a próxima data, a ser anunciada em breve. Aos que preferirem pelo estorno e devolução do ingresso, é necessário oficializar a solicitação por meio do e-mail [email protected] Originalmente agendada para ocorrer em dezembro do ano passado, a turnê sul-americana tem como mote a celebração dos 20 anos do álbum Camino Palmero.