Centro Budista de Três Coroas recebe o público com dança, cultura e celebração

Em 2020, o Chagdud Gonpa Khadro Ling, o tradicional Centro Budista de Três Coroas, realizava sua última celebração aberta ao público com danças tradicionais sagradas do budismo tibetano. A pandemia impôs uma pausa forçada do evento anual no Khadro Ling, um centro de prática do budismo tibetano Vajrayana, localizado na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Portanto, é com muita alegria que o espaço abre suas portas em 2023 para este encontro com a comunidade, agora em um novo contexto. Ao longo dos anos, estas celebrações eram realizadas no período do Ano Novo tibetano, o Losar: um evento que se tornou familiar para todos da área da Serra Gaúcha, e que atraia visitantes da região, assim como adeptos e simpatizantes do budismo de todo o Brasil.



Agora, em 2023, a apresentação de danças tradicionais sagradas do budismo tibetano acontecerá no encontro comunitário Domingo no Templo, no dia 16 de abril, a partir das 9h30min da manhã. Nesta nova fase, as danças estarão acompanhadas de apresentações culturais e de uma feira de artesãos e produtores locais: nesse domingo, o pátio do templo abrigará no alto da montanha o encontro de Três Coroas com um centro religioso e turístico do Rio Grande do Sul. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Três Coroas.



Aberto a todos, o Domingo no Templo se inicia pela manhã com as danças de grupos folclóricos e performance de algumas danças tradicionais sagradas do budismo tibetano. Durante a tarde haverá roda de capoeira, uma atividade de meditação para crianças conduzida pela instrutora Summer Adams, visitas aos monumentos sagrados e jardins e, por fim, os shows da Orquestra Municipal Infanto juvenil Huberto Schmitt Muller, com Mateus Kratz e Os The Darma Lovers.





Programação





9h30 - abertura para os visitantes



10h30 - início das atividades culturais



No turno da manhã, haverá a apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Sonnenstrahl e de Ugyen Lhamo, em que uma butanesa fará a performance de canções tradicionais de seu país, o Butão. A performance de algumas danças tradicionais sagradas do budismo tibetano concluirá a programação matinal. As danças são realizadas com vestimentas, máscaras e implementos tradicionais tibetanos e representam a meditação em movimento. Um de seus significados é expressar a aspiração de que a paz e a harmonia aumentem para todos os seres. Essa parte da festividade será liderada por Chagdud Khadro, diretora espiritual do Chagdud Gonpa Brasil, e por Lama Sherab Drolma, uma das professoras da instituição.



Às 14h, haverá apresentação de roda de capoeira e aula com o Grupo Abada Capoeira do Mestre Sombrinha, no monumento das Bandeiras de Oração.



Às 15h, a instrutora Summer Adams guiará uma atividade de meditação para crianças. Ao longo do dia, os visitantes poderão conhecer os monumentos sagrados, desfrutar dos jardins e áreas verdes, apreciar o trabalho dos produtores locais, além de visitar a loja, o brechó e o café do templo.



16h às 17h - apresentações musicais



Ao final da tarde, em apresentações musicais com a vista do Vale do Paranhana como cenário, no pátio do Tara Café, acontece a apresentação de música clássica com o Maestro João Borba, conduzindo estudantes da Orquestra Municipal Infanto juvenil Huberto Schmitt Muller, com Mateus Kratz, seguida de show da banda Os The Darma Lovers.



DOMINGO NO TEMPLO



Dia 16 de abril, das 9h30min às 17h



Centro Budista de Três Coroas Chagdud Gonpa Khadro Ling



Apresentações de danças sagradas, performances, visitas guiadas, feiras de artesanato



Show da Orquestra Municipal Infanto juvenil Huberto Schmitt Muller, com Mateus Kratz



Show da banda Os The Darma Lovers



Entrada franca







Informações importantes:



- Agende-se para chegar ao local com antecedência para estacionar o carro e acomodar-se com tranquilidade. Lembre-se: os portões estarão abertos ao público às 9h30h.



- As vagas de estacionamento são limitadas, portanto venha com família e amigos, e lembre-se de compartilhar caronas!



- O evento será realizado embaixo de uma tenda, portanto não será cancelado em decorrência de chuva ou mau tempo.



- A entrada ao Centro Budista é gratuita e o acesso só poderá ser feito em carros de passeio, motos e bicicletas.







Local e acesso:



O Khadro Ling está a 7 km do centro de Três Coroas, com acesso por estrada de terra. Caso você venha de carro de Porto Alegre, siga pela RS-020 em direção a São Francisco de Paula. Dobre à esquerda na parada de ônibus 177, seguindo a sinalização. Se vier de Porto Alegre pela RS-115, dobre à direita no primeiro trevo de Três Coroas, em direção ao bairro Águas Brancas. Siga as placas indicativas.