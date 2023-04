Morre Fughetti Luz, figura lendária do rock gaúcho, aos 76 anos

Pioneiro e um dos nomes seminais do rock gaúcho, o vocalista e compositor Fughetti Luz faleceu na madrugada desta sexta-feira (14), aos 76 anos. Segundo amigos, o músico vinha tratando problemas pulmonares e estava internado no hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. O velório será no Crematório Saint Hillaire, em Viamão, a partir das 10h deste sábado (15); a cerimônia de despedida acontece às 14h.Natural da cidade gaúcha de São Francisco de Paula, Marco Antonio de Figueiredo Luz despontou para a música como vocalista das bandas Liverpool e Bixo da Seda, que desbravaram o caminho do rock no cenário musical gaúcho. Único álbum da Liverpool, Por favor, sucesso (1969) é praticamente um marco inaugural do rock gaúcho. Graças à presença libertária e criativa de Fughetti Luz, o bairro IAPI, em Porto Alegre, tornou-se uma espécie de núcleo da música urbana gaúcha entre o final dos anos 1960 e a primeira metade dos anos 1970. Após tocar em vários festivais pelo Brasil e atuar como banda de apoio do grupo As Frenéticas, o Bixo da Seda se separou e Fughetti Luz voltou ao Estado. A partir daí, passou a atuar majoritariamente como compositor, destacando-se em especial como mentor da Bandaliera. É autor de canções como Nosso Lado Animal e Campo Minado, verdadeiros hinos do rock gaúcho. Também lançou três álbuns solo - o mais recente, Tempo Feiticeiro, é de 2017. Em 2020, Fughetti Luz foi personagem de reportagem cultural no caderno Viver do Jornal do Comércio, assinada por Cristiano Bastos.