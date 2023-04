Departamento de Música da Ufrgs celebra 100 anos de Bruno Kiefer

Nesta segunda-feira (17), o Departamento de Música do Instituto de Artes (IA) da Ufrgs realiza um recital em homenagem a um dos nossos maiores compositores de música de concerto: Bruno Kiefer, que também foi docente na instituição. Recital Bruno Kiefer — 100 Anos tem repertório composto integralmente por obras de câmara escritas por Kiefer, interpretadas por professores, alunos e técnicos do Departamento de Música do IA/UFRGS. O espetáculo acontece às 19h no Auditorium Tasso Corrêa do IA/UFRGS (Rua Senhor dos Passos, 248), com entrada gratuita.



Bruno Kiefer foi professor do Departamento de Música do IA, de 1969 até o seu falecimento em março de 1987. Apesar da formação em física e matemática, foi na música que Kiefer exerceu plenamente sua criatividade. Desde cedo, o compositor se integrou à vida musical de Porto Alegre, sendo um dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), atuando como um dos seus flautistas.



No Departamento de Música do Instituto de Artes, Kiefer foi professor de História da Música, Teoria do Som e criou os cursos de Música Brasileira que ainda fazem parte dos currículos de música da Universidade. A entrada no Departamento de Música da UFRGS permitiu a Kiefer se dedicar todos os dias à composição musical – o resultado foi um catálogo que está entre os mais importantes da música brasileira de concerto da segunda metade do século passado.

O recital Bruno Kiefer – 100 anos reunirá professores, alunos, ex-alunos e técnicos do Departamento de Música e fará um recorte temporal na obra de Kiefer, desde as primeiras canções de 1957/58, até uma obra derradeira, Música sem incidentes de 1986. O programa se concentrará numa das fatias mais expressivas do catálogo do compositor, a música de câmara. Ali estarão peças de curta e média duração para diversos instrumentos que aparecerão tanto em solo (Notas sombrias para violino), quanto em pequenos grupos (Poemas da terra, para flautas-doce).