Novo filme protagonizado por Paul Mescal, Criaturas do Senhor estreia nesta quinta (13)

O novo trabalho de um dos atores mais elogiados de 2022, Paul Mescal, chega aos cinemas brasileiros neste final de semana. Em Criaturas do Senhor, ele atua ao lado de Emily Watson em drama dirigido por Anna Rose Holmer e Saela Davis, que tem produção da crescente A24. O lançamento será pela California Filmes e acontece em cinemas de todo o Brasil.Mescal foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2023, por seu trabalho no premiado Aftersun, mas chamou a atenção pela primeira vez na série Normal People. Em Criaturas do Senhor, ele interpreta Brian O'Hara, um rapaz carismático, mas repleto de contradições, calado, mas ameaçador – um personagem que o ator define como repleto de camadas. Ele volta à sua terra natal, a Irlanda, com muitas feridas e é incapaz de articular o que está acontecendo consigo.Watson interpreta Aileen O'Hara, mãe de Brian, que também trabalha na empresa da família. Para a atriz, o filme traz uma história sobre ciclos silenciosos de violência que passam de uma geração a outra e sufocam as emoções.