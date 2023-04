CDE e Ufrgs apresentam a exposição Ilustraê! 2023, que traz ilustrações da revista Sextante

O Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), trazem a público, nesta terça-feira (18), às 18h, na Sala Evelyn Ioschpe da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), a exposição Ilustraê! 2023, com curadoria de Lilian Maus e Paula Mastroberti. A exposição tem entrada franca.A mostra apresenta 39 ilustrações impressas de estudantes do curso de Artes Visuais da Ufrgs, criadas para as duas últimas edições da revista Sextante, do curso de Jornalismo da universidade, coordenadas pela professora Thaís Furtado. Além da exposição, serão oferecidas palestras sobre o projeto de extensão Ilustraê! (UFRGS), além de oficinas de desenho gratuitas para adultos e crianças no CDE, até o dia 18 de junho.O interesse pela arte de ilustrar e de capacitar profissionais para esta área artística tem crescido nos cursos de Artes Visuais da Ufrgs, que, tradicionalmente, são voltados para a formação de artistas de exposição. A Sextante é uma revista-laboratório tradicional do curso de Jornalismo da Ufrgs que, neste semestre, chega à edição 60. Desde o retorno das aulas presenciais, a publicação tem sido produzida, semestralmente, tanto na versão impressa, quanto na digital. A cada edição, os futuros jornalistas escolhem uma temática a partir da qual são desenvolvidas reportagens. As ilustrações que serão expostas foram criadas para as edições que tratam dos temas Envelhecimento e Encontros e Desencontros da vida. O Projeto de Extensão Ilustraê! foi criado para oferecer oportunidades para estudantes artistas, permitindo a experiência de conversar em regime interdisciplinar, com outras áreas de conhecimento, como Design e Comunicação. Surgiu de um projeto piloto iniciado em 2020, durante a pandemia, a convite da professora Thaís Furtado, que ministra a disciplina Jornalismo Impresso, do curso de Jornalismo, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico/Ufrgs).