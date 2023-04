Sesc Alberto Bins e curso de Dança da Ufrgs celebram Dia Internacional da Dança com 3 espetáculos

Para marcar o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril, o Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665), em parceria com o Curso de Dança da Ufrgs, apresenta, de terça (18) a quinta-feira (20), uma Mostra de Dança com três apresentações. Os ingressos estão disponíveis por a partir de R$ 20,00 e podem ser comprados no Serviço de Atendimento ao Cliente da Unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, ou no dia das apresentações, das 19h às 20h10min.



Os três espetáculos que estão em cartaz são E por falar de amor, de Ballet da Ufrgs; Nós, outras, de Mímese Cia de Dança-Coisa e A deusa da minha rua, do Grupo Laços Dança de Salão Contemporânea.



Confira a programação completa:



18/04 (terça-feira)



E por falar de amor - Ballet da UFRGS



Sinopse: Espetáculo de jazz que aborda as diferentes formas de amar através de músicas brasileiras e compositores nacionais. O elenco conta com sete bailarinos do Ballet da UFRGS: Isadora Schimidt, Kauê Sant'Anna, Marina Sachet, Mark Adriano, Paula Molina, Pietra Assmus e Thiago Diehl. Direção coreográfica e coreografias de Mark Adriano. Assistência de Direção e Produção: Guilherme Menegat. Direção Artística: Rui Moreira e Claudia Daronch. Direção Geral de Lisete Arnizaut.





19/04 (quarta-feira)



Nós, outras - Mímese Cia de Dança-Coisa



Sinopse: No palco, traz à tona matizes de vidas de mulheres em gesto, em dança. O jogo de tensões, em gradações de forças, o uso do espaço; o olhar, como um farol, a demarcar os tempos da cena; o movimento e seus ímpetos. Afinal, por que elas dançam?



*Após o espetáculo, haverá um breve bate-papo com os integrantes do grupo





20/04 (quinta-feira)



A deusa da minha rua - Grupo Laços Dança de Salão Contemporânea



Sinopse: Espetáculo nasce do desejo de enaltecer a mulher. É leve, colorido e bem-humorado. Também é denso, emotivo e questionador. Vai das antigas serestas até o urbano contemporâneo, passando pelo brega e pelo cancioneiro latino. Estão em cena os afetos, as relações, a solidão, o tempo, o desfrute. Uma obra de admiração e reverência ao universo feminino.



*Após o espetáculo, haverá um breve bate-papo com os integrantes do grupo