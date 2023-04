Iberê Camargo terá desenhos inéditos em exposição de abril a outubro

Neste sábado (15), a Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2000) inaugura uma grande exposição com desenhos do artista que batiza o centro cultural. A iniciativa de mostrar esses trabalhos de Iberê, muitos deles jamais ou raramente expostos, foi da artista Vera Chaves Barcellos. Além de lançar luz sobre a produção, Iberê Camargo: Desenhos será uma imersão no processo criador do artista e no ser humano que ele foi. A mostra tem entrada gratuita de quinta a domingo, das 14h às 18h, e fica disponível para visitação até o dia 15 de outubro.Selecionados a partir dos mais de 3,7 mil trabalhos disponibilizados pelo acervo, os trabalhos incluem desenhos da figura humana; retratos de homens e mulheres; autorretratos que atravessam a vida de Iberê; paisagens; carretéis e desenhos da sua última fase. Para a curadora da mostra, o desenho é a mais espontânea e, talvez, a mais reveladora das formas de expressão de Iberê.