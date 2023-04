Oderiê Chayúa faz show com sonoridades indígenas no Ecarta Musical

O cantor e artista multimídia Oderiê Chayúa apresenta o show Transfronteyryça no projeto Ecarta Musical neste sábado (15), às 18h, na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). Musicalidade, memória, território e ancestralidade são elementos que compõem a performance. A entrada é franca.A apresentação musical é guiada pelas obras musicais de seu EP chamado Oblé Nderé, que na língua Chaná significa o bom caminho ou bem-viver. Em suas composições aborda o apagamento e silenciamento das identidades negra e indígena, a valorização da força da ancestralidade, a denúncia dos efeitos do colonialismo, racismo e transfobia e a construção da potência poética dos povos originários. O músico integra sonoridades como new soul e a música indígena contemporânea e eletrônica, misturando sintetizadores com instrumentos tradicionais orgânicos, como bongôs e marakás - instrumento percussivo de origem indígena.