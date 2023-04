NEELIC promove festival de teatro na Zona Norte de Porto Alegre

A Escola de Teatro do Núcleo de Experimentação e Expansão da Linguagem Cênica (NEELIC) apresenta o Festival Outono Teatral, que acontece na zona norte de Porto Alegre, a partir deste sábado (15). O festival marca o início das comemorações dos 20 anos do grupo de teatro e performance, com apresentações de montagens de estudantes que estavam em curso quando iniciou a pandemia de coronavírus. O evento traz oito peças teatrais que ocorrem sempre às 20h no Casarão Azul NEELIC & Artio (Rua Beberibe, 122), até o dia 18 de junho. Os ingressos para as peças custam R$ 40,00, com opções de meia entrada, disponíveis na Sympla.A estreia ocorre com a peça Homo Sapiens, neste fim de semana (15 e 16), às 20h. De acordo com a coordenadora da escola, Desirée Pessoa, a escolha de instalar a nova sede do NEELIC fora do eixo central não foi por acaso. Visando constituir outra realidade possível, a ação garante oportunidade de consumo e desenvolvimento cultural a um público descentralizado, segundo Desirée.