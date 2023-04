Primeira edição do POA Queer Festival acontece no Bar Opinião

Nesta sexta-feira (14), Thiago Pantaleão estreia a primeira edição do POA Queer Festival no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), a partir das 23h. A abertura do show fica por conta do cantor e compositor gaúcho Jow. O evento traz apresentações de drag queens e setlists variados de DJs. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 30,00.O festival traz as performances das drags Elektra e Rebeca Rebu, que também fazem DJ SET, no line up que ainda conta com a super DJ Vicky Mendonça, com repertório recheado de muito pop, funk e anos 2000. Os dois shows terão a intérprete de libras Rita D'Libra para tornar o festival o mais acessível possível. Conhecido pelo timbre de voz único e habilidades para a dança, o cantor e compositor Thiago Pantaleão se apaixonou pela música na infância, sempre inspirado pela família. Natural de Paracambi, no Rio de Janeiro, Thiago expressa forte e livremente sua opinião através da arte, sendo um cantor membro da comunidade LGBTQIAPN+ e abordando a temática em suas canções, assim como também pautas raciais.