As Batucas comemoram 8 anos no Vila Flores neste sábado (15)

Neste sábado (15), As Batucas celebram seus oito anos de caminhada em um show já tradicional no Vila Flores (Rua São Carlos, 753). A Orquestra Feminina de Bateria e Percussão não se apresenta sozinha: em sequência, o Grupo Vocal, a turma de pandeiro e a turma da percussão, faz seu show. O espaço abre às 16h para receber o público ao som de Pati Pantoja, Dj com larga experiência e integrante das Batucas, trazendo brasilidades e músicas latinas. Também prepara um set list especial, com ritmos tocados pelas gurias, como coco, samba e maracatu. E a partir das 17h se iniciam os shows. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, por a partir de R$ 15,00. Os ritmos brasileiros são o fio condutor das apresentações que vão movimentar o Vila Flores na ocasião. Samba, baião, bossa nova, samba-reggae, maculelê, maracatu e coco são alguns dos estilos presentes no repertório do grupo. Desde 2015, As Batucas vêm fazendo barulho, não apenas por ser um ruidoso coletivo de percussão com mais de uma centena de integrantes, mas pela relevância do seu trabalho em muitos segmentos, tanto como grupo musical, quanto pelos desdobramentos nas batalhas diárias das mulheres, que ganharam visibilidade, redes de apoio e mais mãos para se juntar a tantas causas pertinentes.