Paulinho da Viola chega a Porto Alegre para apresentar novo disco

Cantor, compositor e instrumentista, Paulinho da Viola está de volta a Porto Alegre para uma noite cheia dos grandes sucessos de sua carreira. O espetáculo traz, entre outros, clássicos como Canta, Canta Minha Gente, Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida e seu trabalho mais recente, Sempre Se Pode Sonhar, vencedor do Grammy Latino de Samba/Pagode em 2021. O show acontece neste sábado (15), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por a partir de R$ 110,00.Mestre do choro e do samba, Paulinho da Viola chega aos 80 anos de vida, tendo dedicado seis décadas para a música. O novo disco do artista, Sempre Se Pode Sonhar, lançado em 2020, nasceu da ideia de reinvenção durante a pandemia. O sambista carioca começou a revisitar composições, anotações e gravações guardadas ao longo dos anos. Foi quando surgiu a ideia de lançar a gravação, ainda inédita, de um show realizado no Teatro Fecap em São Paulo entre setembro e outubro de 2006. Após uma seleção criteriosa sobre quais versões integrariam o disco, foi escolhido o título de uma música também inédita na voz de Paulinho.