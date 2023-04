Reação em Cadeia revive o sentimento dos palcos em show no Araújo Vianna

O Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) será palco para o espetáculo de retorno da banda novo-hamburguense Reação em Cadeia. Após hiato de 6 anos, quebrado pelo show no Planeta Atlântida 2023, o grupo retorna aos palcos com a turnê Até parar de bater, apresentando os seus maiores hits. Pela primeira vez em Porto Alegre após a pausa na carreira, o show será nesta sexta-feira, às 21h30min, e tem ingressos à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.

O vocalista Jonathan Dörr retoma o projeto musical de sua vida para celebrar junto aos fãs mais de 20 anos de carreira. A expectativa é que o repertório traga algumas novas canções, preparadas especialmente para esse período de retorno - sem deixar de lado, é claro, os clássicos que, mesmo durante o hiato dos últimos anos, não saíram dos ouvidos e da boca do público, como Me Odeie, Espero, Eu Não Pertenço a Você, Quase Amor e Infierno.

Enquanto o nome Reação em Cadeia ficou em hibernação, Jonathan esteve dedicado à banda Ego Kill Talent, com a qual tocou durante oito anos nos maiores festivais do Brasil e do mundo e da qual se separou em 2022. Para essa nova fase da Reação em Cadeia, o vocalista terá consigo nos palcos os músicos Thissi Bergmann, Elias Frenzel, Eduardo "Panda" Petry e Tiago Medeiros.

O retorno da banda aconteceu no palco de um dos maiores festivais de música do Brasil, e onde o grupo já fez história desde o seu início: o Planeta Atlântida. "Quando a gente estava nesse primeiro show, eu me dei conta do quanto essas músicas ainda ressoam — tanto em mim, quanto nas pessoas — e têm uma importância na minha vida e na vida delas. Reviver esse sentimento foi muito especial", conta Jonathan.

O espetáculo será um momento de celebração, relembrando a história do grupo e valorizando as canções que foram sucesso no auge da banda. "O show vai ter um movimento meio nostálgico", admite o vocalista - mesmo frisando que, com a retomada da carreira, surgem novos-antigos sons. "Vamos fazer o lançamento de uma música nova: Canção da Despedida. Na verdade, é uma música que tem 20 anos, mas nunca havia sido gravada oficialmente. Todas as vezes que a gente estava prestes a finalizar um disco, eu pensava em integrar ela ao repertório, mas no final das contas ela não entrava. Então, esse ano decidi de fato trazer essa música para o mundo de forma oficial", conta. Essa nova faixa promete ser só o início da nova fase do grupo, que pretende retomar a produção de novas músicas inéditas para marcar esse novo ciclo.

Para o reencontro com os fãs da Capital, as expectativas são as melhores possíveis. "Porto Alegre sempre recebeu a gente super bem. Receber esse retorno (do público) depois de tanto tempo e num espaço tão grande, pela primeira vez, faltando pouquíssimos ingressos para fechar sold out… Estou bem empolgado."

Nascida em 1999 em Novo Hamburgo, a Reação em Cadeia usou a sua música para extrapolar os limites geográficos, fazendo reverberar as suas canções por todo o Brasil. "(A banda alcançar repercussão nacional) é um grande feito. Porque é um pouco difícil uma banda da Capital fazer sucesso (fora do Estado), quem dirá uma banda que não é da Capital. Eu me sinto feliz por poder representar minha cidade nesse sentido", comenta Jonathan.

Um sentimento que, é claro, se reflete em todo esse momento de reencontro com a própria história. "Eu levei um tempo para entender a importância das canções da Reação como um todo. Depois de tanto tempo de carreira, é interessante olhar para trás, mesmo com essa pausa, e entender que de fato as músicas têm uma importância, que a banda tem a sua importância. Me sinto muito feliz e honrado de ter os fãs que eu tenho, que acompanham a banda, que sempre estiveram ali por nós, fazendo o que eles podem para levar a mensagem da banda mais longe."