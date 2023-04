Eric Martin toca clássicos do Mr. Big nesta quinta-feira em Porto Alegre

Mundialmente famoso pela sua participação no conjunto Mr. Big, o vocalista Eric Martin faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira (13), às 21h, no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600). O músico estará acompanhado pela banda Rolls Rock, de São Paulo. A abertura é do grupo gaúcho Marenna. Ingressos, a partir de R$ 120,00, à venda no site Bilheto e nas lojas Back in Black (Shopping Total), Origem Tattoo (São Leopoldo) e Toda Música (Novo Hamburgo). Nascido em Long Island, Nova York, Eric Martin começou a se aventurar na música por influência do pai, que tocava bateria. O primeiro show que assistiu na vida foi do artista brasileiro Sérgio Mendes. O vocalista conquistou sucesso massivo com o Mr. Big, acompanhado de outros ases do hard rock como o baixista Billy Sheehan, o finado baterista Pat Torpey e o guitarrista Paul Gilbert. Responsável por um dos maiores hits dos anos 1990 (a grudenta To Be With You), o quarteto californiano ganhou amplo reconhecimento no Brasil e enfileirou outros hits, como Wild World, Addicted to That Rush, Green-Tinted Sixties Mind, Just Take My Heart e Colorado Bulldog.Rod Marenna é um cantor/compositor de rock do sul do Brasil, com mais de 30 anos na indústria da música. Em 2014, Rod formou sua banda, um projeto solo de rock melódico chamado Marenna. Suas músicas são sobre situações modernas da vida cotidiana, sublinhadas por mensagens de otimismo e fé. A banda ficou em nono lugar no Sweden Rock Festival Competition em 2015 e, no mesmo ano, foi assinada pelo selo dinamarquês Lions Pride Music. Seu álbum mais recente, Voyager, é de 2022.