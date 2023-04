Fantaspoa: o mundo do cinema fantástico está todo em Porto Alegre

Fantaspoa, maior festival de cinema de gênero fantástico da América Latina, começa sua 19ª edição nesta quinta-feira. A programação deste ano, que vai de 13 a 30 de abril, terá sua abertura marcada por duas sessões musicadas do clássico O Corcunda de Notre Dame, de Wallace Worsley, musicada pelo violonista argentino Germán Suane. Ambas as sessões serão nesta quinta-feira, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), às 17h30min e às 20h15min. Ingressos (R$ 40,00) , começa sua 19ª edição nesta quinta-feira. A programação deste ano, que vai, terá sua abertura marcada por, de Wallace Worsley, musicada pelo violonista argentino Germán Suane. Ambas as sessões serão nesta quinta-feira, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), às 17h30min e às 20h15min. Ingressos (R$ 40,00) no site e na bilheteria do centro cultural.

Reconhecido por apresentar filmes de todo o mundo que transitam nos limites entre o real e a fantasia, o Fantaspoa este ano apresentará 172 títulos, entre curtas e longas-metragens, a grande maioria inédita no Brasil. A programação se divide em oito diferentes programas, cada uma com seus respectivos prêmios. Os curta-metragens se dividem em curtas nacionais, curtas de animação internacionais e curtas live-action internacionais. Os longas-metragens se dividem entre especiais e as competições internacional, brasileira e ibero-americana, além da mostra inédita Low Budgets, Great Films.

Além do Instituto Ling, a mostra terá sessões na Cinemateca Capitólio, Casa de Cultura Mário Quintana e Sala Redenção. Na programação, o público encontrará joias do cinema fantástico, muitas com reconhecimento em festivais internacionais. Um exemplo é o espanhol As Bestas, dirigido por Rodrigo Sorogoyen - nomeado ao Oscar 2019 na categoria de Melhor Curta-metragem por Madre - e vencedor de nove prêmios Goya. O filme é protagonizado pelo francês Denis Menochet, conhecido por sua participação na cena inicial de Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino. Também da Espanha virá a primeira exibição pública na América Latina de Irati, produção de fantasia dirigida pelo basco Paul Urkijo Alijo.

Outros títulos celebrados no circuito internacional de festivais são A Tartaruga de Pedra, consagrado com o Prêmio da Crítica no Festival de Locarno; e Megalomaniac, premiado como Melhor Filme nos festivais Fantasia e Fantasporto. Na leva de títulos nacionais, um dos destaques é A Lasanha Assassina: o Ataque das Massas, animação dirigida por Ale McHaddo e com vozes de Leandro Hassum, Monique Alfradique, Mauricio Manfrini e Luciana Paes. O longa-metragem conta ainda com a participação de José Mojica Marins, em um de seus últimos trabalhos.

Outros destaques da programação do XIX Fantaspoa são Villain, curta-metragem de fantasia medieval protagonizado por Bella Ramsey e que fará no Fantaspoa a sua primeira exibição mundial; as obras Brooklyn 45 e Molli e Max no Futuro, dois filmes recém saídos de premières mundiais no South by Southwest (SXSW); Soft & Quiet, filme em plano-sequência que aborda o neonazismo e a xenofobia em uma pequena comunidade norte-americana e que rendeu à filha de brasileiro Beth de Araújo a indicação ao prêmio de Direção Revelação nos Gotham Awards; Terceira Guerra Mundial, drama iraniano vencedor de Melhor Filme e Melhor Ator no Festival de Veneza; e Próxima Saída, longa de estreia de Mali Elfman, filha do músico Danny Elfman, responsável por diversas trilhas sonoras de filmes de Tim Burton.

A presença da família Elfman não para por aí. O diretor Richard Elfman, irmão de Danny e criador da lendária banda Oingo Boingo, estará no Fantaspoa para a première mundial do seu longa Bridget Sangrenta (foto), que abrirá o já tradicional Madrugadão Fantaspoa. Na sequência, será exibida a versão restaurada do principal longa-metragem da carreira de Richard: o classico cult Forbidden Zone, que será exibido na versão Director's Cut.

A programação do Fantaspoa vai além das salas de cinema, apresentando um total de sete palestras e três festas. As duas primeiras festas serão no Caos Bar, localizado na Rua João Alfredo, na Cidade Baixa: a de abertura, no dia 15, com um baile de máscaras, e no dia 21, com shows de Sthomia e da argentina Pasco 637. A festa de encerramento ocorrerá no dia 29, com concurso de fantasias no Instituto Ling e se estendendo para a já tradicional festa à fantasia no Barco Cisne Branco.

Já as palestras serão todas gratuitas e ministradas no Instituto Ling por renomados profissionais do cinema e da cultura. Mais informações, incluindo a reserva de lugares para as palestras, através do site do Instituto Ling. A programação completa do festival está disponível em www.fantaspoa.com