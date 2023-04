Diva do blues e do soul, Tia Carrol é atração no Sgt. Peppers nesta quinta-feira

Tia Carroll se apresenta nesta quinta-feira (13), às 21h, no Sgt Pepper’s (R. Quintino Bocaiúva, 256). De volta a Porto Alegre, a cantora californiana integra a programação do Clube do Blues, uma produção da Arco Music. Os ingressos antecipados estão à venda pela plataforma Sympla A diva do blues e do soul(R. Quintino Bocaiúva, 256). De volta a Porto Alegre, a cantora californiana integra a programação do Clube do Blues, uma produção da Arco Music. Os ingressos antecipados estão à venda pelaa partir de R$ 50,00. Na hora, custam R$ 70,00. Entradas para Classe Artística estão à venda mediante comprovação por R$ 30,00.

Tia acumulou um dos currículos mais impressionantes da Costa Oeste estadunidense e se tornou uma das cantoras mais procuradas no seu estilo, com um papel de destaque em festivais de todo o mundo. Em seu trabalho mais recente, You Gotta Have It, a artista ganhau cinco estrelas na respeitadíssima MOJO Magazine. O álbum foi produzido por Jim Pugh, que já assinou trabalhos para Etta James e Robert Cray, alcançando a lista dos Top 10 álbuns de 2021 nos EUA.



Com uma voz marcante e um carisma incomparável, Carroll é constantemente comparada a lendas como Tina Turner, Koko Taylor e Aretha Franklin. Nasceu em Richmond, na Califórnia, começando sua carreira cantando na igreja batista. Ainda muito jovem foi influenciada por artistas como Stevie Wonder, Larry Graham e Sam Cooke. Em 2022 ela esteve no Brasil para uma série de shows no Blues Jazz Brasil (Curitiba e São Paulo), no Festival de Blues de Bombinhas, Festival ViJazz em MG e para uma apresentação inesquecível com a OSPA, em Porto Alegre. Tia se apresenta acompanhada do Luciano Leães Quartet, com Luciano Leães no piano, Edu Meirelles no baixo, Roni Martinez na bateria e Solon Fishbone na guitarra.

SERVIÇO - Clube do Blues apresenta Tia Carroll + Luciano Leães Quartet

Quando: quinta-feira, 13 de abril, às 21h;



Onde: Sgt. Pepper’s (Rua Quintino Bocaiúva, 256 – Porto Alegre/RS);