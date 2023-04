Artista cearense Charles Lessa faz intervenção artística no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 400) recebe a partir de segunda-feira (10) o artista visual cearense Charles Lessa para uma intervenção ao vivo em uma das paredes do centro cultural. De 10 a 14 de abril, o público poderá acompanhar gratuitamente a criação da nova obra, em tempo integral, observando as escolhas, os gestos e os movimentos do artista que desenvolve trabalhos em pintura figurativa, investigando a estética popular em diálogo com a arte contemporânea.A atividade faz parte da segunda temporada do projeto Ling Apresenta que, neste ano, conta com a curadoria de Bitu Cassundé, pesquisador e atual Gerente de Patrimônio e Memória do Centro Cultural do Cariri, no Ceará. Após a finalização do mural, Lessa comentará a experiência e o resultado em bate-papo com o público e a curador no sábado, dia 15, às 11h. A conversa poderá ser acompanhada gratuitamente no Instituto Ling. Para participar, basta fazer a inscrição prévia e sem custo no site www.institutoling.org.br.A obra ficará exposta para visitação até o dia 3 de junho, com entrada franca, podendo ser conferida de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h. Até o fim de 2023, o projeto ainda receberá outros três artistas, todos nordestinos, convidando cada um deles a fazer intervenções inéditas a partir de novas perspectivas sobre as suas origens, acessando memórias, a ancestralidade e a cultura popular.