Baterista do Sepultura traz à Capital seu projeto Casagrande & Hanyszpela primeira vez

Nesta sexta-feira (7), Porto Alegre recebe pela primeira vez o projeto Casagrande & Hanysz, capitaneado pelo baterista Eloy Casagrande em parceria com o guitarrista João Flávio Hanysz. O projeto do baterista do Sepultura se apresenta no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), às 18h, e tem ingressos à venda na plataforma Sympla por valores a partir de R$ 70,00.Fugindo da sonoridade do Sepultura, o projeto encaixa influências que vão do Metal até o Rock Progressivo, sem se amarrar a um determinado estilo. Hanysz é um produtor musical, multi-instrumentista, professor e compositor vindo diretamente de São Bento do Sul, e tem conquistado seu espaço na cena da música instrumental ao lado de Eloy Casagrande. O baterista, além da carreira com o Sepultura, traz em seu currículo diversas outras bandas do Rock/Metal brasileiro, como o projeto solo do vocalista André Matos, famoso pelo trabalho com o Angra.