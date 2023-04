Sob o feitiço da Lua

O heavy metal não é ligado necessariamente às trevas, mas é, sem dúvida alguma, um gênero musical de espírito lunar. Conectado não apenas ao reino das coisas que se movem na noite, mas ao feitiço que captura lobos e poetas, que anima a força maldita da caça e da criação. É acreditando e vivenciando isso que o grupo português Moonspell, um dos principais nomes do chamado gothic metal (embora sua carreira, em muitos momentos, se afaste consideravelmente dessa definição), vem construindo sua trajetória há 30 anos - uma jornada que será celebrada junto aos gaúchos nesta sexta-feira, às 20h, no Bar Opinião (rua Jose do Patrocínio, 834). Ingressos, a partir de R$ 100,00, seguem à venda no Sympla.

Formada em 1992, em Lisboa, a banda alcançou sucesso a partir dos álbuns Wolfheart (1995) e Irreligious (1996), e se caracterizou por uma sonoridade sombria e sofisticada, além de fazer uso de temáticas líricas fortemente inspiradas pela literatura e filosofia. Em conversa com o Jornal do Comércio, o vocalista e compositor Fernando Ribeiro admite não ter chegado a uma conclusão sobre qual seria o resumo dessas três décadas de trajetória, que já soma 13 álbuns de estúdio.

"É um sentimento complexo, e se divide muito entre o pensar no que teria acontecido se eu não tivesse seguido a carreira musical e uma reflexão sobre todas estas horas dedicadas a um ofício que gravita entre o arrebatamento e a mais pura desilusão", pondera o músico. "Na verdade, estou feliz por ter chegado aqui, mas não me sinto nenhum herói ou privilegiado. A história do Moonspell é um conto de lutas diárias, muita dor e muita criatividade à mistura, designada pela procura da independência e por dar aos outros sensações que nós mesmos tivemos, ao escutar e ver ao vivo nossos artistas preferidos."

Para os shows no Brasil, a tendência é que o Moonspell explore mais a fundo as sonoridades de seus álbuns mais recentes, 1755 (2017, um trabalho conceitual sobre o grande terremoto que destruiu Lisboa no século XVIII, todo cantado em português) e Hermitage (2021, de sonoridades atmosféricas e temáticas mais contemporâneas). Na simples descrição dos dois discos, fica claro que os portugueses não têm medo de mudar, às vezes radicalmente, de rota - o que, em algumas situações, chega a confundir parte do público. "Nós não fazemos músicas para desagradar os fãs, propomos desafios que são ou não aceitos. Normalmente, e pode levar décadas, os fãs que não gostaram deste ou daquele disco, a princípio, o descobrem depois, e este disco 'maldito' ganha espaço na sua coleção", diz Ribeiro.

Em Hermitage, a banda propõe uma reflexão sonora e lírica sobre as grandes jornadas humanas do passado e do presente - que parecem, diante do atual cenário do mundo, nos ter levado a um beco sem saída. No fundo, é um disco sobre nossa incapacidade de aprender com o passado, com os caminhos dos quais viemos. "Essa incapacidade é evidente e agora, ao contrário do final do século XVIII (quando aconteceu o desastre retratado em 1755), os decisores perderem toda moral e ética e já nem uma grande catástrofe (como, por exemplo, a pandemia e a pobreza generalizada) os faz hesitar no sue voraz caminho para o lucro total e interesse da minoria mais perigosa do planeta: os ricos e poderosos", denuncia.

Além de narrar os horrores de uma tragédia que marcou a alma coletiva portuguesa, 1755 traz um atrativo inesperado para os brasileiros: uma versão de Lanterna dos Afogados, do Paralamas do Sucesso - um cover que talvez pareça pouco óbvio para uma banda de heavy metal, mas que se adaptou bem ao estilo do Moonspell. Fernando Ribeiro não descarta outras versões do tipo no futuro, e fala abertamente de sua apreciação pela musicalidade de nosso País. "A música brasileira é vasta e encaixa perfeitamente naquilo que eu procuro enquanto ouvinte: algo que ilustre o meu estado de alma. Pode ser Sarcófago, pode ser Raul Seixas. Quando eu sugeri aos meus colegas fazer a versão do Paralamas, a ideia foi um pouco mal recebida, porque disseram que era 'música de novela', mas eu insisti e mostrei o lado melancólico desse tema, a letra profunda que poderia ter sido escrita aqui em Portugal, numa vila de pescadores. Irei continuar a propor e explorar porque a música basileira, juntamente com a vossa literatura, é a representação mais perfeita de uma país que cada vez mais me fascina."

Formado em Filosofia e autor de livros de poesia e prosa, Ribeiro sempre conduziu as temáticas do Moonspell a partir de uma perspectiva artística, muito mais profunda que os estereótipos aplicados ao gênero - algo que, defende, está longe de ser uma exclusividade de sua banda. "O heavy metal é corajoso em falar sobre o lado lunar, mas também solar, do homem. O Iron Maiden cita Shakespeare e Coledrige; Metallica cita Hemingway e Lovecraft; Moonspell cita Pessoa; Celtic Frost cita Baudelaire. Mais que uma expressão artística, o heavy metal é, na maior parte das vezes, um lugar seguro, um encontro entre culturas e nacionalidades que consegue unir o que outras coisas, como a politica e economia, se esforçam para dividir e conquistar", reflete.

Uma profundidade musical e de pensamento que os fãs terão a oportunidade de apreciar, uma vez mais, em solo brasileiro. "Moonspell é, quem sabe, um alimento para a alma. Não queremos ser mais um ativista sem causa, queremos sim, através da nossa música, proporcionar uma distração da crueldade do mundo e, talvez, alguma formação", conclui o vocalista. "Até lá, sob o feitiço da Lua! Um enorme abraço a Porto Alegre!"