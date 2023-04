Bourbon Country oferece espetáculo da Disney baseado no filme Encanto

Espetáculo oficial da Disney, baseado em animação de grande sucesso do estúdio, Cantando com Encanto chega ao Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) nesta sexta-feira (7) e sábado (8). A atração traz o filme Encanto exibido em um telão com alta definição, enquanto uma banda composta por 10 músicos toca ao vivo toda a trilha sonora do filme. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00 e têm descontos de 50% para qualquer setor. Para ter o benefício, é necessário acessar o site da uhuu.com e digitar o código 50ENCANTO.O musical conta a história de uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar. É um espetáculo para toda a família, e uma nova chance de apreciar o filme que levou para casa três estatuetas do Grammy por sua trilha sonora.