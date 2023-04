Emicida encontra um ninho no coração dos gaúchos em show em Porto Alegre

Depois de almoçar no Tudo pelo Social e postar na sua conta do Instagram uma foto em frente ao Joia Sorvetes, dois estabelecimentos tradicionais da Capital gaúcha, o rapper paulista Emicida estava pronto para fazer tremer o auditório do Araújo Vianna na primeira das duas noites do show AmarElo, neste sábado (1º), em Porto Alegre. E tremeu do início ao fim do show, que durou cerca de duas horas. Os lugares marcados do auditório serviram apenas à título de convenção, porque a plateia, que se levantou para aplaudir o rapper na primeira canção – A Ordem Natural das Coisas – ficou em pé até o bis, com a canção Passarinhos, do álbum Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa (2015).





No auditório lotado, o público em êxtase e emocionado não foi o único a quebrar protocolos, e, no meio do show, Emicida também pediu licença para deixar o palco, interagir com a plateia, tirar fotos e até assinar o livro de um menino que segurava um exemplar do cantor nas mãos. Sentindo-se completamente em casa, ele enalteceu pontos turísticos da cidade e chegou a dizer “Minha Porto Alegre”, além de relembrar sua passagem pelo Opinião e pelo Araújo. “Há quanto tempo a gente não se encontra, Porto Alegre? Obrigado por terem me esperado, meus amigos”, disse antes de iniciar Quem tem um amigo tem tudo – parceria com Zeca Pagodinho, segunda música do show.