Selo Sesc apresenta projeto Relicário, que estreia com gravação inédita de João Gilberto

Em nova iniciativa, Selo Sesc transforma áudios de shows históricos realizados em suas unidades, nas décadas de 70, 80 e 90, em álbuns digitais remasterizados. O projeto Relicário estreia com uma gravação inédita do ícone da música brasileira, João Gilberto. A partir do dia 5 de abril o álbum duplo João Gilberto, ao vivo no Sesc, com o áudio remasterizado da histórica apresentação na unidade Vila Mariana, em 1998, estará disponível gratuitamente e com exclusividade na plataforma Sesc Digital. A faixa inédita Rei sem coroa também nesta data será lançada nas principais plataformas de streaming, onde chegará o álbum no dia 26 de abril, quando também será lançado no formato físico, em CD.O lançamento do álbum celebra os 25 anos da apresentação no Sesc Vila Mariana. A unidade havia sido inaugurada em dezembro de 1997, e o pai da bossa nova era um dos primeiros grandes nomes a pisar no palco de seu teatro. João Gilberto estava em turnê para celebrar os 40 anos da bossa nova, com shows agendados por todo o Brasil. São Paulo recebeu três dias de apresentações, sendo a última, em 5 de abril de 1998, a fonte para o material do projeto Relicário. Conhecido por seu perfeccionismo, na época João fez apenas quatro pedidos para a realização do show: um banco para piano, um tapete persa, uma mesa para violão e a acústica perfeita.O álbum João Gilberto (ao vivo no Sesc 1998) é fruto do trabalho de curadoria e gerenciamento do vasto acervo do Sesc São Paulo. A série também oferece o contexto histórico de cada registro, através de textos, vídeos, fotografias e material iconográfico com folhetos, cartazes e notícias jornalísticas veiculadas na época, que poderão ser acessados pelo público, de forma gratuita no site do projeto. O pontapé inicial para transformar o registro do show em álbum foi em 2018, a fita localizada no acervo do estúdio da unidade Vila Mariana passou então por um processo de remasterização. O primeiro título de Relicário ainda ganhou uma parceria especial: Bebel Gilberto, filha do intérprete, assumiu a supervisão artística do material.Como costumava fazer em seus shows, João Gilberto mesclou sambas antigos e clássicos da bossa nova nas quase duas horas de apresentação. O destaque da gravação está na música inédita Rei sem coroa que, apesar de compor o repertório de alguns shows, nunca foi registrada em estúdio ou gravada oficialmente pelo artista, reforçando a importância do resgate histórico promovido pelo Sesc São Paulo. A canção é uma parceria dos compositores Herivelto Martins e Waldemar Ressurreição, inspirada na história do rei Carlos II, da Romênia, que virou residente do Copacabana Palace após ser forçado a abdicar de seu trono durante a Segunda Guerra, em 1940.