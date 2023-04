Galeria Ocre recebe mostra da artista Nara Amélia

A Ocre Galeria (Rua Demétrio Ribeiro 535) anuncia a exposição Os poentes e as auroras, apresentando a artista Nara Amélia. A mostra apresenta uma seleção de trabalhos que incluem gravuras, desenhos e bordados em montagens que evocam as relações entre artes visuais e literatura. A exposição fica disponível até 29 de abril, podendo ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30min.A artista utiliza técnicas como a água-forte e a ponta-seca na gravura e procura materiais especiais para o bordado, como tecidos antigos e linhas sedosas, a fim de criar imagens e sentidos que evocam o imaginário da natureza. O título da exposição faz alusão à dualidade dos fenômenos da natureza e da natureza humana. Nara nos apresenta uma atmosfera semelhante a uma fábula, suas peças frequentemente incluem animais em situações que provocam estranhamento, refletindo sobre o homem e as suas relações com o mundo.