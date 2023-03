Cinemateca Capitólio exibe Perlimps, novo filme de diretor indicado ao Oscar

Iniciativa pioneira na formação de público no Rio Grande do Sul, o Programa de Alfabetização Audiovisual completa quinze anos de atividades em abril. Para comemorar, a Sessão Vagalume, da Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085) terá uma edição especial com entrada gratuita. O título escolhido é a longa-metragem Perlimps, mais nova produção do premiado cineasta Alê Abreu, diretor de O Menino e o Mundo, animação indicada ao Oscar em 2016. As sessões serão realizadas neste sábado (1) e domingo (2), às 15h, na Cinemateca. As senhas para o público vão ser distribuídas a partir das 14h. O programa tem como objetivo qualificar as relações entre cinema e educação, realizando atividades de exibição de filmes a estudantes e professores, ações de formação docente, além de assessorias a escolas, publicações de livros, seminários e workshops. Na data de aniversário, 15 de abril, às 10h, haverá uma sessão do filme Lupicínio Rodrigues - Confissões de um Sofredor, cinebiografia do cantor e compositor gaúcho dirigida por Alfredo Manevy, na Cinemateca Capitólio. A projeção com entrada franca será exclusiva para professores das redes municipal e estadual. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (51) 3289.7461.