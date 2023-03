Cristian Sperandir apresenta obras autorais e clássicos rearranjados em show neste sábado (1)

No sábado (1), Cristian Sperandir, uma das revelações da música contemporânea no país, comemora 20 anos de carreira em um show no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), às 21h. O artista apresenta um repertório com obras autorais e rearranjos de clássicos. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, por a partir de R$ 35,00.Ao lado dos parceiros Antonio Flores (guitarra), Bruno Coelho (percussão), Caio Maurente (contrabaixo) e Lucas Fê (bateria), Cristian traz uma dinamicidade de repertório, envolvendo o público com temas autorais, que estão no álbum recentemente lançado intitulado Bons Ventos, além de novos arranjos para temas já conhecidos como A Night in Tunisia (Dizzy Gillespie), Lígia (Tom Jobim), entre outros.