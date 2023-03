Orquestra Theatro São Pedro abre temporada 2023 nesta quinta (30) com ingressos gratuitos

Nesta quinta-feira (30), às 20h, a Orquestra Theatro São Pedro faz uma apresentação com repertório que traz obras de Vivaldi, Rossini, Donizetti e Handel. O espetáculo, que abre a temporada 2023 da orquestra, será no Theatro (Praça Mal. Deodoro, s/n) e tem ingressos gratuitos, mediante 2 kg de alimento não perecível, disponíveis (de terça até dia do concerto) na recepção do Multipalco, das 13h30min às 18h. Este ano, a Orquestra Theatro São Pedro completa 38 anos de trajetória e abre a temporada com as solistas Ange Paola Bazzani (fagote) e Viktória Tatour (oboé) trazendo clássicos de compositores dos séculos XVIII e XIX. Com regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra se destaca como uma das principais orquestras do Estado e desponta com projetos sociais, ao longo do ano, com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e aulas gratuitas de instrumentos para crianças e adolescentes.