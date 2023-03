Grande nome do rap atual, Black Alien anuncia show em Novo Hamburgo

Um dos maiores nomes do rap atual, Black Alien anuncia show em Novo Hamburgo no dia 13 de maio, na FENAC (Rua Três de Outubro, Portão 11). Além de temas do último disco, o músico também apresenta aos gaúchos um repertório repleto de singles recentes e temas de outras fases da carreira. Os ingressos já estão disponíveis no site Bilheto, a partir de R$ 110,00. Black Alien é um dos grandes MCs brasileiros em atividade. O músico traz consigo uma sagacidade, conhecida como lírica bereta com as letras. Além disso, uma sonoridade diversificada, de quem tem gosto eclético — aprecia do rap ao jazz—, garantem composições instigantes. No repertório, estarão presentes algumas faixas do aclamado trabalho solo de estreia Babylon By Gus – Vol. I: O Ano Do Macaco (2004).