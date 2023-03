Chico Lisboa abre exposição e inaugura nova sede na Galeria do DMAE

Nesta terça (28), será aberta a primeira exposição na nova sede da Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa. A mostra Novos ventos nos movem será aberta ao público às 19h, na Galeria do DMAE (Rua 24 de outubro, 200). A exposição poderá ser conferida até 23 de abril, das 8h às 17h30min, de segunda à sexta-feira, não abrindo em feriados. A entrada é franca. A Associação Chico Lisboa mudou-se para o novo endereço em fevereiro deste ano. O espaço foi cedido pela Prefeitura de Porto Alegre, em uma parceria com o DMAE. A galeria do DMAE continuará com suas atividades, porém dividirá o local com a Chico Lisboa. A iniciativa conta com a participação de 56 artistas – todos associados da instituição – e conta com diferentes linguagens, como pintura, escultura, desenho, cerâmica e instalação. Cada artista exibe duas obras, nos mais variados tamanhos e técnicas.