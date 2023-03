Multipalco recebe Recital Fronteira com artistas uruguaios

Nesta quinta-feira (30), às 19h, o Espaço Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe o Recital Fronteira com Martim César & Oscar Massita com Duo Copla Alta, do Uruguai. Organizado pelo artista plástico, escritor e editor Alfredo Aquino, também haverá o lançamento do CD Canciones que nacen del camino, de Martim César & Oscar Massita, e, às 18h, a abertura da exposição de fotografias Fronteira, de Elis Vasconcellos e lançamento do livro F.A.C.A.S - Contos Escolhidos (Edições Ardotempo, 112 páginas, R$45). A ocasião também marca a inauguração do Teatro Oficina do TSP. A abertura da exposição e o lançamento do livro têm entrada franca, já o recital tem ingressos à venda no site do Theatro por a partir de R$ 40,00.

Nessa noite, a travessia musical começará com um dos cantautores mais autênticos do Uruguai. Oscar Massitta é um andarilho dos caminhos de sua pátria e do sul do Brasil. Em seu trabalho Canciones que nacen del camino, parceria com Martim César, trabalho que será lançado nesse recital, registrou personagens e lugares da fronteira do departamento uruguaio de Cerro Largo, como a Posta del Chuy, uma pousada para diligências e uma ponte fundadas pelos bascos em 1855.



Em seguida, será a vez de subir ao palco um dos números de folclore mais importantes do Uruguai na atualidade, Duo Copla Alta, sendo hoje o grupo de raiz que leva mais público nos festivais do país vizinho. Em 2019 o duo ganhou o prêmio Charrua de Oro, máxima distinção musical para a música folclórica do Uruguai. Essa noite de música será precedida por uma exposição de imagens da fronteira, de Elis Vasconcellos, bem como pelo lançamento de um livro de contos coletivo, F.A.C.A.S, da Edições Ardotempo, de Alfredo Aquino, inspirado na escrita de Aldyr Garcia Schlee.