Pertence Cultural promove inclusão e diversidade para celebrar o dia do teatro e do circo

Celebrando o dia internacional do teatro e o dia nacional do circo, o Pertence Cultural promove a segunda edição da Semana do Teatro e do Circo – Cultura Acessível. Durante esta semana, de segunda (27) a sexta-feira (31), a instituição realiza cinco atividades artísticas especiais, duas delas gratuitas e abertas ao público em geral. As ações abertas ao público ocorrem em Porto Alegre e os interessados podem contatar a equipe do Pertence pelo telefone (51) 99176-9191. A primeira atividade acontece na terça-feira (28) pela manhã, trazendo o ensaio do grupo teatral Fábrica de Sonhos, composto por jovens artistas com deficiência intelectual e física, e que poderá ser acompanhado no Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665). Na quinta-feira (30), no Parque Germânia (Av. Túlio de Rose, s/n), também pela manhã, será uma oportunidade de conhecer as aulas do Projeto A Arte de Pertencer, com oficinas de teatro, dança e música para pessoas com e sem deficiência. Para os alunos, a ideia é que o teatro e o circo envolvam o imaginário da semana em comemoração às datas. Além das práticas que já ocorrem, como aulas de música, dança, teatro, rodas de conversa, haverá intervenções e oficina de palhaço com os integrantes da ONG Doutorzinhos, e a apresentação de violoncelo com o músico Lucas Rocha. A comemoração marca a relevância da data para a cultura do país, chamando a atenção para a importância da inclusão e da expansão das fronteiras do pertencimento em prol da diversidade e de oportunidades de desenvolvimento de pessoas com deficiência no universo artístico.