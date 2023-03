Obras de Athos Bulcão recebem destaque em mostra no Farol Santander

Obras do artista carioca Athos Bulcão chegam pela primeira vez em Porto Alegre para exposição no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). Artista completo, seu trabalho experimentou o desenho, pintura, painéis, vestimentas e paramentos litúrgicos. A exposição Athos Bulcão no Farol Santander abre nesta quarta-feira, às 9h, e fica em cartaz até o dia 25 de junho, podendo ser visitada de terça-feira a domingo das 10h às 19h. Ingressos (R$ 17,00, com opções de meia entrada) disponíveis na bilheteria da casa.

Mais dois eventos estarão presentes na mostra: na mesma quarta-feira, às 19h, está marcado um encontro com os curadores Marília Panitz e André Severo, para bate-papo sobre a vida e a obra do artista. Além disso, a exposição oferece mais uma roda de conversa, na quinta-feira, também às 19h, desta vez com os curadores e a convidada Maria Ivone dos Santos, artista e pesquisadora, professora do Departamento de Artes Visuais da Ufrgs. Interessados em participar das atividades podem se inscrever por link disponível no portal do Farol Santander.

A iniciativa traz de volta ao cenário cultural a variada obra do artista que atravessou o século sempre empolgando o público e os críticos. A exposição faz um recorte da fabulosa e extensa obra de Athos, trazendo mais de 160 trabalhos que podem ser visitados no mezanino do prédio e também na área externa, permitindo uma ampla experiência para o público. O conjunto destaca pinturas, projetos e desenhos, peças gráficas, painéis de azulejos, fotomontagens, máscaras e objetos do período de 1940 a 2000.

A grande marca do artista é a integração da arte na arquitetura, como mostram os muros escultóricos do Congresso Nacional e também do Hospital Sarah Kubitschek, onde faleceu aos 90 anos, vítima do Mal de Parkinson, em Brasília, em 2008.

Três jogos de diferentes padrões de azulejos criados pelo artista, estão em uma das salas do mezanino, e permitem que o público tenha a experiência de criar sua própria obra de arte. Na área externa, dois cubos com fachadas de azulejos de diferentes cidades do Brasil e do exterior chamam o público para conhecer o trabalho de Athos no interior do Farol. Como dizia o próprio artista, "a arte existe para impactar, para provocar as pessoas".

O legado do artista está preservado na Fundação Athos Bulcão, em Brasília. O acervo inclui as criações de ateliê - desenho, pintura, gravura, fotomontagem, objetos, o trabalho gráfico em jornais, revistas, livros e capas de discos.

A curadoria da mostra é de Marília Panitz e André Severo e a produção é de Daiana Castilho Dias, presidenta do Instituto de Pesquisa e Promoção da Arte e Cultura (Ipac).