Praia de Belas Shopping tem atração gratuita em comemoração aos 40 anos do filme E.T.

Para comemorar os 40 anos de um dos personagens mais queridos da história do cinema, o Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1.181) oferece, até dia 30 de abril, uma atração especial que levará o público para dentro da história de E.T. O Extraterreste, o comovente longa-metragem produzido e dirigido por Steven Spielberg, que marcou gerações. Interessados podem visitar, gratuitamente, a instalação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Localizada no 1º piso, a experiência imersiva E.T 40 Anos traz cenários, cores, sons, fotos e diversos outros recursos visuais que vão levar o público a mergulhar na história e nos sentimentos dos pequenos personagens ao tentar ajudar o E.T a encontrar sua família, em algum lugar no espaço.