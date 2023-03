Inscrições abertas para o Concurso de Roteiros e Argumentos do Festival de Roteiro e Audiovisual

Estão abertas as inscrições para o 11º Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Nesta edição, o evento inicia sua segunda década de vida consolidado como o maior do gênero da América Latina e reúne, ano após ano, centenas de roteiristas de todo o Brasil e convidados internacionais. O festival acontece de 13 a 17 de novembro de 2023, na Casa de Cultura Mario Quintana. Mais informações e link para inscrições estão no site do evento.Este ano o FRAPA realiza novamente as Mostras de Curtas e Longas abertas ao público geral, bem como a Rodada de Negócios, que aproxima roteiristas de produtoras, canais, distribuidoras, plataformas de streaming, agentes e interessados. O Festival também dá continuidade ao FRAPA[LAB], laboratório de roteiros feito em coprodução com o Projeto Paradiso. Os escolhidos receberão consultoria de profissionais do mercado audiovisual. Uma novidade da edição é o Concurso de Argumentos de longa-metragem de ficção ainda não roteirizados.