Ablaze promove eventos de hardcore e heavy metal na Fenac, em Novo Hamburgo

Os apreciadores de hardcore e heavy metal terão motivos de sobra para marcar presença na Fenac, em Novo Hamburgo (Rua Três de Outubro, bairro Ideal, acesso pelo portão 11) neste final de semana, em eventos promovidos pela produtora Ablaze Productions. Na sexta-feira, acontece a edição de estreia do Ablaze Hardcore Fest, trazendo as bandas Dead Fish e Pense como atrações principais; no sábado e domingo, é a vez do Ablaze Metal Fest, em sua segunda edição, tendo os conjuntos Ratos de Porão e The Troops of Doom como nomes de destaque. Ingressos para os dois eventos seguem à venda no site Bilheto, aqui e aqui.A banda Dead Fish, nome de referência no hardcore nacional, é a grande atração do Ablaze Hardcore Fest, que abre as portas a partir das 19h de sexta-feira. O quarteto volta ao Rio Grande do Sul celebrando seus 32 anos de atividade e prestes a embarcar para uma segunda turnê pela Europa este ano. Além do grupo que tem à frente o vocalista Rodrigo Lima, o festival também inclui shows do grupo mineiro Pense (apresentando nova formação), bem como das bandas gaúchas Rotentix e Flanders 72.No sábado, a primeira noite do Ablaze Metal Fest traz como principal nome The Troops of Doom, grupo de death/thrash metal que conta com Jairo “Tormentor” Guedz, guitarrista da formação original do Sepultura. Também integram o cast do dia, que tem abertura de portas às 16h, os grupos Vazio, Evilcult, Symphony Draconis, Hammurabi, Diokane, Mafia, Sangria e Amaduscias. No domingo, a partir das 13h, acontece a segunda noite do evento, que dá destaque ao hardcore/crossover da icônica banda Ratos de Porão, além dos conjuntos Test, Distraught, It's All Red, Boca Braba, Carcinosi, Mortticia e Churril.Os dois eventos prometem uma estrutura para proporcionar ao público uma experiência que vai além da música, com food trucks, área externa, cervejas artesanais, estacionamento fechado e com segurança e merchandising oficial, entre outros atrativos.