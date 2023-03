Núcleo de Estudos da Canção da UFRGS lança livro e promove curso livre

Lançamento do selo Arte & Cultura_DDC da Editora da UFRGS, o livro Forma e formação: uma conversa sobre a canção popular é fruto de um encontro entre Luiz Tatit e Luís Augusto Fischer, dentro da programação do Núcleo de Estudos da Canção, em 2012. Pouco mais de uma década depois, os dois professores se reúnem novamente para trocar ideias sobre essa forma artística fundamental na cultura brasileira e apresentar a publicação ao público na quarta-feira (22), às 18h, no Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333). A ocasião também motiva a realização de um curso, que agrega outros pesquisadores do tema, no mesmo local, de quarta-feira (22) a quinta-feira (24). O evento tem entrada franca.Forma e formação: uma conversa sobre a canção popular aposta na conversa como forma de produção do conhecimento e na ideia de que a atmosfera de proximidade poderia trazer à tona temas ainda não abordados nos textos previamente publicados por Tatit e Fischer. O Núcleo também promove, até quinta-feira (24), um curso que traz cinco abordagens distintas da música e da canção popular, estabelecendo relações com a forma e com a formação. Como ministrantes, além de Tatit e Fischer, estão os pesquisadores Guto Leite, Leandro Maia e Arthur de Faria. Confira a programação completa: