Dessa Ferreira lança primeiro clipe em evento na Casa de Cultura Mario Quintana

Nesta terça-feira (21), às 19h, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), Dessa Ferreira realiza o pré-lançamento de Dois Mundos, o primeiro de uma série de três videoclipes que integram o projeto Dessa Ferreira – Música Afro-Indígena Contemporânea. Durante o encontro, será feita a exibição do clipe Dois Mundos, seguida de uma conversa entre Dessa Ferreira e a cantora, percussionista, produtora cultural e socióloga, Nina Fola, com a participação do público. A entrada é franca e interessados em participar podem se inscrever por este link Patrocinado pela Natura Musical, o projeto reivindica o protagonismo negro e indígena na música e na cultura brasileira. A data marca, também, o Dia Internacional contra Discriminação Racial e o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé. Na quinta-feira (23), haverá o lançamento nacional do clipe no Youtube.

Dois Mundos tem roteiro e direção de Kaya Rodrigues. A música-tema do clipe é uma composição de Dessa Ferreira em parceria com Nina Fola e Bruno Amaral. Com locações no Parque São Pedro, Morro Santana, Bom Jesus e na zona rural de Porto Alegre, o clipe faz referência às cosmogonias africana e indígena, cujo pensamento de mundo compreende uma interação constante entre o mundo físico e o espiritual, partindo da noção de que somos seres integrais e que não separamos o mito do logos.