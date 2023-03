Luiz Carlos Borges é homenageado em evento no Rancho Tabacaray

Celebrando 60 anos de música e 70 de vida de Luiz Carlos Borges, o Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2770) recebe no sábado (25), uma programação especial: um dia inteiro para enaltecer a trajetória do cantor, compositor e instrumentista gaúcho. Chama-me Borges: o que tem de ser dito promoverá 12 horas de atividades com diversos convidados entre bate-papos e performances artísticas. Os ingressos custam R$ 80,00 no primeiro lote, à venda pela plataforma Sympla.O evento inicia às 10h e segue até a noite e contará com a participação de nomes como Renato Borghetti, João de Almeida Neto, Vinicius Brum, Daniel Torres, Shana Muller, Roger Lerina, Juarez Fonseca, Jorge Guedes & Família, Os Fagundes, entre outros. São mais de 15 personalidades que estarão presentes celebrando a data. Luiz Carlos Borges lançou, ao longo de seis décadas, 35 discos. Durante 20 anos animou bailes ao lado do grupo familiar Irmãos Borges e sua trajetória solo iniciou a partir da composição Tropa de Osso. A partir daí, começou a tocar por todo Brasil e por diversos países, levando na bagagem mais de uma centena de prêmios conquistados em festivais. É idealizador do Festival Musicanto, de Santa Rosa, e contribuiu com vários outros festivais e projetos, e segue fortalecendo a renovação da música regional do Sul do país.