Sala Redenção exibe o longa Romeu e Julieta em Libras

Em parceria com o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (Incluir) da Ufrgs, a Sala Redenção (Rua Sarmento Leite, 450) exibe o curta-metragem Romeu e Julieta em Língua Brasileira de Sinais. A sessão ocorre na quinta-feira (23), às 13h30min, sendo seguida por um debate com a diretora Adriana Somacal, os atores Lucas Bourscheid e Everton Cardoso, e a coordenadora da equipe de tradução do filme, Ângela Russo. A entrada é franca. Escolas, ONGs e instituições poderão participar da exibição, mediante reserva pelo e-mail [email protected] Produzido pelo Grupo Signatores, Romeu e Julieta é estrelado por um elenco inteiramente composto por surdos e encenado em Língua Brasileira de Sinais. Apresentando legendas em português, o filme também pode ser acompanhado por pessoas que não compreendem Libras. Romeu e Julieta apresenta uma adaptação contemporânea do clássico romance de William Shakespeare, abordando os conflitos vivenciados pela comunidade surda no Brasil.