Bebeto Alves é homenageado em filme na Casa de Cultura Mário Quintana

A próxima sessão da Mostra de Cinema Musical Gaúcho traz o filme Mais uma canção, em homenagem ao cantor Bebeto Alves. A sessão será realizada nesta quinta-feira (23), às 19h30min, na sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), com entrada franca.



Com direção de Rene Goya Filho e Alexandre Derlam, Mais uma canção mostra a busca de Bebeto pelo conceito de uma música que rompe limites geográficos e estéticos. Em viagem pela Península Ibérica, o artista entra em contato com as raízes da milonga. Porto Alegre, Uruguaiana e Rio de Janeiro também serviram de locações para o documentário. Os diretores estarão presentes para conversar com o público. Será um momento de relembrar este grande artista gaúcho, que nos deixou em novembro do ano passado, aos 62 anos. Bebeto será lembrado para sempre por suas canções cheias de poesia e que rompiam limites estéticos.